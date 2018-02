Jeweils einen Doppelpack erhalten Dua Lipa und Stormzy, Kendrick Lamar zerlegt einen Lamborghini und Ed Sheeran geht (fast) leer aus.

London (mrk) - Bei der 38. Verleihung der Brit Awards gesten in London räumten Dua Lipa und Stormzy jeweils zwei Trophäen ab, während Ed Sheeran (fast) leer ausging. Die Sängerin wurde nicht nur als Beste Britische Newcomerin, sondern zudem als Beste Künstlerin Großbritanniens geehrt. Mit fünf und damit am meisten Nominierungen galt die 22-Jährige, die ihren Hit "New Rules" performte, bereits im Vorfeld als Favoritin.

Rapper Stormzy erhielt die Auszeichnung als Bester Britischer Solokünstler und erlangte ferner für sein Album "Gangs Signs And Prayer" einen Preis. Der Londoner stach somit in beiden Kategorien Superstar Ed Sheeran aus.

Kendrick Lamar zerlegt Lamborghini

Als bester Internationaler Künstler nahm Kendrick Lamar den Brit Award entgegen und legte zu "New Freezer" mit Rich The Kid trotz Soundprobleme einen spektakulären Auftritt hin: Der Rapper tigerte auf einem Glashaus, worin sein Kollege mit Baseballschläger bewaffnet auf einen Lamborghini einschlug.

Lorde, die im vergangenen Jahr mit ihrem zweiten Album "Melodrama" Erfolge gefeiert hatte, erhielt den Preis als Beste Internationale Künstlerin. Aufgrund von Tourvorbereitungen grüßte die Neuseeländerin lediglich per Videobotschaft.

Während die Gorillaz einen Award als Beste Formation Großbritanniens erhielten, empfingen Foo Fighters bereits zum vierten Mal als Beste Internationale Band die Trophäe, doch performten gestern erstmalig in der Londoner Arena.

Zur Besten Single wurde Rag'n'Bone Mans "Human" gewählt, der seinen neuen Song "Skin" im ruhigen Duett mit der UK-Newcomerin Jorja Smith vorstellte, wohingegen Ex-One Direction-Star Harry Styles mit "Sign Of The Times" das Beste Musikvideo lieferte.

(Fast) keine Trophäe für Ed Sh'raan

Wie auch schon bei den Grammys ging Ed Sheeran gestern Abend einigermaßen leer aus. Für seinen internationalen Erfolg erhielt der Schmuesänger zwar einen Preis, da dieser allerdings vorab entschieden wird, gilt er nicht als "echter" Brit Award. Vielmehr sorgte Laudator Elton John für Fremdscham, als er den Namen "eines seiner engsten Freunde" mit "Ed Sh'raan" falsch aussprach.

Meanwhile, I'm still cackling at Elton John and Ed Sh'ran #brits pic.twitter.com/un5COe65i2 — Ryan Love (@RyanJL) 21. Februar 2018

Liam Gallagher, der sich jüngst eher aggressiv gezeigt hatte, sorgte schließlich für einen bewegenden Moment: Mit seiner Performance von "Live Forever" sprang der Oasis-Bruder für Ariana Grande ein, die ursprünglich in Gedenken an die Opfer des letztjährigen Terroranschlags in Manchester hätte singen sollen.