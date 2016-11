Anti-Dance-Song mit Fötus und Trompete.

Sheffield (pabi) - Die Metalcore-Band zeigt sich in der neuen Single "Oh No" von ihrer ruhigen Seite und segelt in poppigen Gefilden. Auch aufs Feiern haben die mittlerweile über Dreißigjährigen keinen Bock mehr, sagt Sänger Oli Sykes in der Pressemitteilung:

"Dieser ganze Lifestyle macht keinen Sinn mehr für mich. Es geht um Menschen, die nur für das Ausgehen am Wochenende leben, die aber mittlerweile in meinem Alter sind, über dreißig, aber versuchen, so zu leben, als wenn sie achtzehn oder zwanzig wären. Sie versuchen so angestrengt Spaß zu haben, dass sie gar nicht mehr merken, dass sie gar keinen mehr haben."

Was der merkwürdige Trompeten-Fötus im Video damit zu tun hat, bleibt allerdings unklar.

Bring Me The Horizon könnt ihr im November in diesen Städten live sehen:

15.11. Frankfurt – Jahrhunderthalle

16.11. Hamburg – Sporthalle

17.11. Bochum – Ruhrcongress

18.11. Berlin – Columbiahalle