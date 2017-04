Zusammen mit Gzuz und Maxwell unterstreicht die Crew ihre Bedeutung für Deutschrap.

Tokio (kil) - Eine Angeber-Kollabo aus Bonez MC, RAF Camora, Gzuz und Maxwell kontrolliert das Land. Die Jungs der 187 Strassenbande feiern im neuen Track "Kontrollieren" die vergangenen Erfolge.

Der Track ballert und zum Afro-Trap-Beat nuschelt die Gang in gewohnt aggressivem Ton. Die visuelle Umsetzung untermauert, dass die Bande zur Zeit genug Patte in der Tasche hat. Der Clip wurde in Tokio gedreht, wo der Schampus fließt und Autos verloren in Parkhäusern der Metropole stehen.