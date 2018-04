Früher als geplant kommt "Bohemian Rhapsody" in die deutschen Kinos. Der Film-Verleih veröffentlicht zwei neue Fotos vom Dreh.

London (wink) - Früher als gedacht kommt "Bohemian Rhapsody" nun in die deutschen Kinos. Statt des avisierten Termins am 27. Dezember läuft der Streifen ab dem 1. November (Donnerstag) an. Er erzählt nicht nur von der Gründung der legendären Rockband Queen und ihrem kometenhaften Aufstieg in den Musik-Olymp. Der Film verspricht auch einen Blick hinter die schillernde Fassade des Erfolgs. Freddie Mercury wird von Rami Malek dargestellt.

Acht Jahre habe es gedauert, den Film fertigzustellen, berichtet der Produzent Graham King. "Ich bin absolut überzeugt, dass er die Zeit wert ist. Ich bin unglaublich stolz, was wir erreicht haben. Der Film feiert Queens Musik und ist ein Tribut an Freddie Mercury, einen der herausragendsten Frontmänner aller Zeiten. Freddie brach mit Klischees und Erwartungen und wagte es, alles zu verändern – einfach indem er an sich selbst und an seine Musik glaubte."

Queen-Gitarrist Brian May zeigt sich begeistert darüber, wie der "Freddie-Film" sich entwickelt hat. Er sei die Dokumentation eines Lebens: "Ein wahrhaftes Kunstwerk, aus massivem Stein gemeißelt. Der Film erzählt von Familien und Beziehungen, von Hoffnungen und Träumen, von Herzschmerz und Enttäuschung und letztendlich von Sieg und Erfüllung auf eine Art und Weise, die alle anspricht."

Außerdem wurden zwei weitere Fotos von den Dreharbeiten veröffentlicht. Eines zeigt die Band beim nachgestellten Live-Aid-Konzert 1985. Neben Gwilym Lee (Brian May) und Rami Malek (Freddie Mercury) stehen hier noch Ben Hardy als Roger Taylor und Joe Mazzello als John Deacon auf der Bühne.

Ursprünglich sollte Sacha Baron Cohen den legendären Sänger verkörpern. Der Brite sagte seine Teilnahme 2013 jedoch wegen "kreativer Differenzen" am Projekt ab. Es hieß, Cohen habe die Homosexualität des Sängers in den Mittelpunkt rücken wollen. Mercurys ehemalige Wegbegleiter wünschten sich hingegen eine familienfreundliche Verfilmung der Geschichte von Queen.