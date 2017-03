Body Count are back! Pünktlich zum Release des neuen Albums "Bloodlust" veröffentlicht die Band "Black Hoodie". Polizeigewalt pisst Ice T auch nach über 20 Jahren noch an.

Los Angeles (ana) - Ice T ist sauer. Immer noch kann die Polizei machen, was sie will und immer noch werden Schwarze grundlos getötet. "I didn't have a gun, so why am I dead? / You didn't have to shoot me, and that's a known fact / And now I'm laying face down with bullets in my back" rappt der Frontmann von Body Count im neuen Song "Black Hoodie". "Ich hatte keine Knarre, also warum bin ich tot? / Du musstest mich nicht erschießen, das ist ein bekannter Fakt / Jetzt lieg ich hier mit dem Gesicht nach unten und Kugeln im Rücken". Im Video dazu treffen sich Bandmitglieder und Posse im Hochhausrohbau und tragen die schwarzen Hoodies schon fast wie eine Uniform.

Nachdem sich Ice T in den Achtzigern bereits einen Namen im Hip Hop-Game gemacht hatte, gründete er Anfang der Neunziger seine Band Body Count, die Rap und härtere Metal-Sounds miteinander verbindet. "Bloodlust" ist das mittlerweile achte Album der Crossover Band.