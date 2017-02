Im Video zur neuen Single "Fun" lässt die Wave-/Pop-Legende - natürlich - 70er Jahre-Erinnerungen aufleben.

Weltall (ana) - Ein bisschen trashig mutet der Song ja schon an, den Blondie, die Band um die Achtziger-Ikone Debbie Harry, da präsentieren. "Fun" erzählt von einer Liebe, die den Spaß zurück ins Leben bringt. "Das Problem mit dir ist, dass du zu gut bist um wahr zu sein" - weder Text noch Melodie sind wirklich innovativ geraten. Das Video zum bereits bekannten Song aus der Feder von Dave Sitek (TV On The Radio) sei von den wilden 70ern inspiriert worden, die Blondie in New York City erlebten.

Nachdem ein Astronaut in einer Wüste landet, wird er von abstrakt gekleideten Menschen zu einem wilden Rave geführt, bei dem Geschlechtlichkeit eindeutig eine subjektive Wahrnehmung ist. Zwischendurch verstören immer wieder Schwarzweiß-Aufnahmen der Band, die erschreckend alt aussieht.

Das Video ist die erste Singleauskopplung zu dem am 5. Mai erscheinenden, elften Blondie-Album "Pollinator", an dem u.a. Johnny Marr, Nick Valensi, Sia, Joan Jett, Charli XCX beteiligt waren.