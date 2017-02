Am neuen Blondie-Album haben u. a. Sia und Johnny Marr mitgewirkt. "Pollinator" kommt im Mai, bereits hören kann man die Single "Fun".

Internet (kil) - Die US-Band Blondie kommt im Frühjahr mit einem neuen Album. Am 5. Mai erscheint das elfte Studioalbum "Pollinator" mit Disco- und schmissigen Elektrobeats. Die 71-jährige Sängerin Debbie Harry versammelt eine wilde Mischung an ihrer Seite. Unter anderen mischen Johnny Marr ehemals The Smiths, Nick Valensi von den Strokes, Sia, Joan Jett, Charli XCX und Dave Sitek bei "Pollinator" mit.

TV on the Radio-Mann Dave Sitek schrieb die erste Single "Fun". Gitarrist Chris Stein zitiert zum Liedtitel Emma Goldman: "If I can't dance I don't want to be part of your revolution. In these trying times we need some fun". Fun verspricht auch die Tour, und Fans können sich freuen, denn Europa wird angesteuert. "Pollinator" erscheint am 5. Mai auf CD, zum Download oder als schicke rote Platte, mit folgender Trackliste: