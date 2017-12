Im neuen Video "Doom or Destiny" teilen Debbie Harry und Joan Jett gegen die US-Regierung aus.

New York (dol) - "Alarm bells ringing in nation's head." Blondie bleibt ihrer Punk-Attitüde treu und nimmt im Video "Doom or Destiny" gemeinsam mit Joan Jett die US-Politik ins Visier. In Form einer fiktiven Nachrichtensendung prangern Jett und Blondie-Frontfrau Deborah Harry das Gebaren der Geld verschlingenden, rechtskonservativen Reptilien der Republikaner sowie der "Fake News" krakeelenden, russischen Marionette Donald Trump an.

"Doom or Destiny" entstand unter der Regie von Rob Roth. Nach "Fun" und "Long Time" ist es das dritte Video des aktuellen, mittlerweile elften Blondie-Albums "Pollinator", das Anfang Mai 2017 erschien.