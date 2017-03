Die nächste Single aus dem kommenden Album "Pollinator" - geschrieben von Blood Orange-Sänger Def Hynes.

New York (ana) - Der Releasetag von "Pollinator" rückt langsam aber stetig näher. Damit der 5. Mai nicht in Vergessenheit gerät, veröffentlichen Blondie die dritte Single aus dem kommenden Album. Im Gegensatz zum eher trashigen "Fun" und dem eher schwermütigen "My Monster" erklingt bei "Long Time" ein massiver Synth-Pop-Ohrwurm. Der Song stammt aus der Feder von Blood Orange-Sänger Def Hynes.

Hynes ist übrigens nicht der einzige Kollaborateur auf "Pollinator". Die Band um Debbie Harry arbeitete für ihr neues Album unter anderem mit Charli XCX, Laurie Anderson und dem Ex-The Smiths-Gitarristen Johnny Marr zusammen.