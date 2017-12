Forbes wirft einen Blick auf die Kontoauszüge von Adele, Beyoncé, Taylor Swift und Co.

New York (dol) - Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat die zehn am besten verdienenden Musikerinnen des Jahres gekürt. Natürlich ließ man sich die fürs Ranking nötigen Infos nicht von windigen Steuerberatern zuspielen. Vielmehr handelt es sich um Schätzungen, denen Daten von Nielsen SoundScan, Pollstar, dem Verband der Musikindustire in Amerika (RIAA) sowie Gespräche mit Industrie-Insidern zugrunde liegen.

Unter den Top-Verdienern der Musikindustrie existieren weiterhin mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen - die Ungleichbehandlung gilt also auch am oberen Ende der Nahrungskette. An der Liste fällt auf, dass einige in den vergangenen Jahren besonders erfolgreiche Sängerinnen wie Madonna, Pink oder Lady Gaga nicht mehr auftauchen. Nachwuchsstars wie Ariana Grande könnten dagegen im kommenden Jahr zu den etablierten Frauen hinzustoßen. Hier nun also die aktuellen Top Ten ...

...der liquidesten Musikerinnen der Welt