Für die Soundtrack-Auskopplung "All The Stars" kollaboriert der Rapper mit R'n'B-Überfliegerin SZA.

Los Angeles (laut) - Es gibt sie mittlerweile wie Sand am Meer: Superhelden-Filme aus dem Hause Marvel. Die Aufregung um den neuesten Streich "Black Panther" erscheint allerdings ausnahmsweise berechtigt: Mit Kendrick Lamar kuratiert schließlich nicht irgendwer den Soundtrack. Einen Vorgeschmack darauf liefert das Feature des Rapstars mit R'n'B-Überfliegerin SZA. In "All The Stars" vermischt sich Lamars Rapkunst mit SZAs Gesang zu einem Stück Pop, das Gänsehaut in den Kinos garantieren dürfte:

"Black Panther" thematisiert schwarze Kultur

Neben dem Soundtrack macht aber noch etwas anderes "Black Panther" zu einer speziellen Marvel-Verfilmung: Wie der Titel unschwer erkennen lässt, geht es um eine schwarze Hauptfigur. Der Trailer verstärkt zudem den Eindruck, dass der Film sich explizit mit der Kultur der afroamerikanischen Bevölkerung und ihren Problemen beschäftigt:

Vor diesem Hintergrund wirkt nur logisch, dass mit den Featurepartnern Kendrick Lamar und SZA zwei Künstler involviert sind, denen diese komplexe Thematik alles andere als fremd ist.