Die Supergroup um Deep Purple-Frontmann Glenn Hughes veröffentlichen einen Vorboten zu "BCCIV".

Los Angeles (ynk) - In den Cave Studios von Los Angeles köchelte das Quartett Black Country Communion in den vergangenen Wochen an einem Nachfolger für das 2012 erschienene Album "Afterglow". "BCCIV" wird die neue Platte heißen und stellt laut Aussage der Bandmitglieder eine natürliche Entwicklung ihrer bisherigen Diskographie dar.

Natürlich wollen sie an ihre eigene Messlatte heranreichen und beteuern im Interview, mit viel Leidenschaft in die Aufnahmen gegangen zu sein. Das Resultat kann man sich nun auf dem neuen Track "Collide" anhören:

Der Song bleibt den Blues Rock-Wurzeln der Band treu und zeigt deutlich die Erfahrung und handwerklichen Fähigkeiten der Musiker. Das Video stellt minimalistisch die Musik in den Vordergrund: In ausschweifenden Performance Shots sieht man ein Recording der Gruppe in ruhiger Studio-Atmosphäre.

"BCCIV" erscheint am 22. September und wird auf CD wie Vinyl über alle handelsüblichen Verkaufsstellen erhältlich sein.