Der erste Vorbote zum neuen Album der isländischen Indie-Königin gestaltet sich episch, anmutig und schwer zu greifen.

Reikjavik (ynk) - "I care for you, I care for you", so lautet das wiederkehrende Motiv in "The Gate", Björks fulminanter Rückkehr nach "Vulnicura" 2015. Der Titel gestaltet sich sperrig, ein wenig megalomanisch und zehrt vor allem von den Einflüssen aus klassischer Musik und Folk. Fast schon erinnern die Texturen des Klangs an keltische oder neo-pagane Richtungen.

Ganze sechs Minuten entfaltet sich die streicherlastige Ballade. Dabei nimmt sie immer wieder formlos Fahrt auf und lässt den Hörer am Ende ein wenig unsicher zurück, was er denn eigentlich nun damit anfangen soll. Alles in bester Ordnung bei der Isländerin, also. Am Ende des Tages weiß man zumindest, das man gerne mehr davon hören will:

Das neue Album bezeichnet Björk als ihr "Tinder-Album". Was das zu bedeuten hat und inwiefern sich das in "The Gate" widerspiegelt, darüber lässt sich wohl nur mutmaßen. "Ein Album über das Verliebtsein", führt sie aus.

Ein Video ist, heißt es, ebenfalls auf dem Weg: Darin soll es nicht nur ein Kleid von Guccis Alessandro Michele, sondern auch Regie von Andrew Thomas Huang zu bestaunen geben.