Björk und St. Vincent prangern den weit verbreiteten Sexismus im Musikbusiness an.

Konstanz (pabi) - Björk stellt sich in einem offenen Brief auf Facebook gegen Sexismus im Musikbusiness. Die Isländerin trat beim Day and Night Festival in Texas als DJ auf und musste sich daraufhin einige Vorwürfe der Presse anhören, weil sie mit Maske und hinter einem mit Palmen dekorierten DJ-Pult auflegte. "Manche Medien fanden es wunderlich, dass ich nicht 'performe", sondern mich hinter einem Pult 'verstecke'. Bei meinen männlichen Kollegen ist das nicht so. Und ich denke, das ist Sexismus."

Weibliche DJs sind eine Besonderheit

Nicht nur weil sich bei männlichen DJs tatsächlich niemand beispielsweise über Maus-Masken wundert, ist die Kritik durchaus berechtigt. Schaut man sich Line-Ups von Elektro-Festivals an, fällt schnell auf, dass dort ein Männeranteil von geschätzten 95% herrscht. Wenn Frauen irgendwo auflegen, ist das eine Besonderheit, mitunter werden sie dann auch mehr als Bühnendeko, denn als Künstler wahrgenommen.

Auf den Sexismus in der Musikindustrie macht auch St. Vincent mit ihrem Cover-Foto des Guitar World Magazins aufmerksam. Die Multiinstrumentalistin ist dort in einem T-Shirt mit Bikiniaufdruck zu sehen und spielt damit auf die jährliche Ausgabe des Guitar World buyers guide an, in der halbnackte Models mit Musikequipment posieren. "Ich habe eine schnelle Google-Suche nach den Covern gemacht und gesehen, dass dort nur Mädchen in Bikinis sind, die Gitarren halten, wie man sie niemals halten würde."

Guitar World will in Zukunft aber keine Bikinimodels mehr auf die Titelseite bringen, weil die außer Mode seien und man die Marke nicht mit Sexismus in Verbindung bringen wolle, so der Manager Bill Amstutz im Reverb Magazin. Hier geht es natürlich mehr um Marketing, als um Gleichberechtigung, aber immerhin ist das schon mal ein Anfang.

Die Reduzierung von Frauen auf ihr Äußeres ist aber nicht das einzige Problem, wie Björk feststellt: "Frauen dürfen Singer/Songwriter sein, die über ihre Freunde singen. Wenn sie zum Thema Atomen, Galaxien, Aktivismus ...oder irgendetwas anderem als ihrem Geliebten wechseln, dann werden sie kritisiert: Journalisten denken dann, dass etwas fehlt. Als wäre unsere einzige Sprache emo."

Hauptsache der Ausschnitt ist tief

Genau das war bei ihren eigenen Veröffentlichungen der Fall. "Ich habe "Volta" und "Biophilia" bewusst geschrieben, weil ich wusste, dass das Themen sind, über die Frauen normalerweise nicht schreiben. [...] Aber es dauerte bis "Vulnicura", wo ich über mein gebrochenes Herz sang, bis mich die Medien wertschätzten. Männer dürfen von Thema zu Thema wechseln ... aber Frauen nicht. Wenn wir nicht unseren Ausschnitt tief machen und über unsere Männer und Kinder trauern, betrügen wir unser Publikum."

Aber Björk fühle, dass Veränderung in der Luft sei und appelliert daran "das Jahr 2017 zu dem Jahr zu machen, in dem wir den kompletten Wandel schaffen."