Zwischen verdienten Starallüren und Wohnzimmerkonzert, zwischen Dekadenz und Swag: Die Wiener performen "Magic Life" in Berlin.

Berlin, Volksbühne (mab) - "Türen aus Glas – sehen mich kommen – machen sich auf – Slideshow! Slideshow!" Gut, über automatische Slideshow-Doors verfügt die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz zwar nicht. Über Glastore aber schon. Und über einen Abenddienst, der sie den wartenden Bilderbuch-Anhängern öffnet, um diesen ihren persönlichen royalen Moment zu bescheren. Leiwand oder?

In zwei Tagen wäre Falco 60 geworden, heute erschien das vierte Bilderbuch-Album "Magic Life" und spätestens am Ende des Abends konnte man mit Sicherheit sagen: Wenn jemand Falcos Fußstapfen ausfüllen kann, dann Maurice Ernst, Michael Krammer, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl.

Erzähl deinen Mädels, Bilderbuch sind in der Stadt, Berlin! Bilderbuch wissen, dass sie geil sind. Bilderbuch wissen, dass ihnen ihre Mädels zu Füßen liegen werden. Bilderbuch wollen sich ihren Mädels zu Füßen legen. Also hat man sich in die Volksbühne eingemietet, lässt einmal sämtliche Barrieren weg und stellt sich den Fans auf Augenhöhe.

1.000 weiße Sneakers

Etwa eine Armlänge Platz ist zwischen Mizzys Pedalboard und der ersten Reihe. Die Atmosphäre ist die eines Wohnzimmerkonzerts. An der Wand hinter der Band baumeln gut tausend weiße Sneakers. Mehr Bühnendeko braucht es nicht, man hat schließlich Hingucker-Klamotten auf die Leiber gehängt und eine Lightshow, die als fünftes Bandmitglied durchgehen könnte.

Was Bilderbuch bei ihrem "Magic Life"-Releasekonzert am 17. Februar 2017 zelebrieren, ist ein selbstbewusster Spagat zwischen Distanz und Nahbarkeit, zwischen Dekadenz und Swag, zwischen Trash und Kunst. Nie bekommt man nur eine der jeweiligen Seiten zu sehen, irgendwie gelingt es den Österreichern, stets beide Pole gleichzeitig zu besetzen.

Jeder lebt sein Fing aus

Das liegt allein schon daran, dass jeder der vier Musiker seine eigene Persona auslebt. Gitarrist Mizzy gibt wie immer lasziv räkelnd die Mischung aus Toy- und Badboy und dwellt in seinem ganz eigenem Universum. Der Man-Bun sitzt, das hautenge, durchscheinende Sex-Hemd sowieso und seine Soli scheinen züngelnd die anwesenden Damen (und Herren?) liebkosen zu wollen.

"Musik ist wie Liebemachen" haucht Maurice nach "Erzähl Deinen Mädels Ich Bin Wieder In Der Stadt" ins Mikro. Er, der gerade noch den Casanova gab, jetzt aber umschaltet auf Business und Arenapose: "Scheiß auf die Liebe! Heute sind wir Gigolos!" Er will Geld, er will Fame, er bekommt es für einige Minuten. Wer Rockstar sein möchte, soll es sich doch einfach nehmen. Und man nimmt es ihm ab. Genauso wie den sweeten, neckischen Jüngling, den er zwischen aller Dirigenten-Manier immer noch am liebsten verkörpert.

Neben ihm steht der Peter und fühlt sich in seiner Rolle als frecher, netter Bua sehr wohl. Sollen sich doch die anderen zwei aufspielen, er hat das gar nicht nötig. Der Preis für das fescheste Oberteil geht eh an ihn, da kann man sich auch mal für ein paar Songs zur Wand drehen und Keyboardtasten drücken, wenn nicht gerade Bassgitarrenduties anstehen. Rampenlicht gibts bei "OM" – immer noch der beste Song und live mit ausgeweiteten Zwischenparts und "Autotune vs. Gitarre".

Der Mann am Kit hälts zusammen

Abwandlungen der Studioversionen hört man sowieso öfter. Was nur funktioniert, weil der Mann am Maurice-Look-angepassten, schwarz-weißen Drumkit alles zusammenhält. Pilles Rhythmuskraft mag sich zwar eher im Hintergrund abspielen, während Mizzy sich durch seine Riffs turnt und Maurice sein Publikum verführt. Beides würde allerdings nicht funktionieren, wenn das entsprechende Beatbacking nicht vorhanden wäre.

Bilderbuchs Stärke – egal ob live oder im Studio – sind eben nicht die prägnanten Individualcharaktere. Sondern, dass sie exakt wissen, wie sie sich wann gegenseitig die Bälle – oder in diesem Fall Melodien und Rhythmen – zuspielen müssen. Nur so funktioniert ein "Schick Schock", ein "Willkommen Im Dschungel", ein Mitsingspielchen-veredeltes "Spliff".

Und nur so funktioniert ein "Bungalow". Es ist irgendwie bezeichnend, wenn tatsächlich ein bloß drei, vier Wochen alter Track die größten Reaktionen im Zuschauerraum hervorruft. Noch hält "Maschin" da mit, lange wird es aber wohl nicht mehr dauern, bis "Bungalow" den Gipfel der bandinternen Hitliste erklommen hat.

Überhaupt dürften einige "Magic Life"-Stücke live bald ein ganz eigenes Leben entwickeln, wenn die Leute sie erst mal verinnerlicht haben. "Baba" ist der prädestinierte Mitsinggarant – ebenso intim wie kompatibel mit Feelgood-Flair für große Massen, ein Feuerzeughit ohne Feuerzeug. Sowohl "Sneakers4free" als auch "SUPERFUNKYPARTYTIME" wirken on stage wesentlich ausgereifter als auf Platte, transportieren ein durch und durch warmes Gefühl. Als Überraschung entpuppt sich "Babylon": Getaucht in goldenes Licht verpasst die Band dem auf "Magic Life" nur als Bonustrack enthaltenen Lied einen unwiderstehlichen Groove. Adde sich wer can!

Abgedroschen, ja. Trotzdem: Alles richtig gemacht

Bilderbuch machen an diesem Abend in der Volksbühne – so abgedroschen es klingt – tatsächlich alles richtig. Ihnen gelingt eine quasi perfekte Liveshow und sie müssen sich dabei nicht einmal den Vorwurf gefallen lassen, zu perfekt zu sein. Sie treffen einfach genau den Ton, nach dem ihre Musik verlangt und inszenieren sich als visuell-auditives Komplettpaket. Soundmix und Akustik sind hervorragend, das Scheinwerferspektakel untermalt die Wandelbarkeit der Musiker: Regenbogen, Dschungel-Green, pulsierende Club-Mentalität, verspielter Glanz und goldene Erhabenheit.

Im Interview verglich sich Maurice mit David Bowie oder Prince – er hat Recht: die Leute wollen überhöhte Bilder erleben, er gibt sie ihnen. Es kommen keine neuen Rockstars mehr nach, beschwert man sich gerne. Guckt mal genau hin: Sie stehen direkt vor eurer Nase.

In der Reichweite natürlich noch nicht in der Dimension Bowie oder Prince, doch der Spirit ist derselbe: Musik an erster Stelle, aber um sie zu präsentieren, darf man gerne etwas Extravaganz an den Tag legen. Und Bilderbuch wissen auch: Etwas Abgehobenheit ist gut, zu viel geht auf keinen Fall. Wie man diese Balance hält, demonstrieren sie dem Berliner Publikum gute anderthalb Stunden lang.

Das Schlussdoppel bringt es auf den Punkt: "Feinste Seide" beschwört noch mal den begehrenswerten Larger-than-life-Charakter. "Sweetlove" fährt runter, geht weg vom Mengenbad, zieht sich zurück in die kleine, romantische Einzimmerwohnung. Nicht die High Note wählen Bilderbuch, um sich zu verabschieden, sondern das sanfte "Gute Nacht". Und während Maurice und Mizzy sich umschwänzeln, und Peter und Pille friedvoll nebeneinander sitzend ihr Bier trinken, wird einem klar: Musik ist Liebemachen. Danke, Bilderbuch!