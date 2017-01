Katzen, Staubsauger, Stangentanz: Sänger Maurice Ernst zieht im neuen Video alle Register.

Wien (laut) - Bämm: Noch ein neuer Track aus dem kommenden Album "Magic Life", das am 17. Februar erscheint. Bei der Premiere von "Bungalow" beim Bilderbuch-Konzert in Wien wurde der Song gleich zwei Mal gespielt und hat Augenzeugen zufolge selbst "Statuen in willenlose Dancer verwandelt". In der Tat verspricht der makellose Funk-Popsong wieder Großes. Im Video zum bislang hitverdächtigsten, neuen Song treibt Maurice sein Gigolo-Standing auf die Spitze.

Bisher erschienen sind die Songs "Erzähl Deinen Mädels Ich Bin Wieder In Der Stadt" und "Sweetlove".