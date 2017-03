Eine Lektion in Lässigkeit samt Tour durch Deutschland.

Wien (kil) - Das neue Video von Bilderbuch besticht mit eleganter Optik in Schwarz-Weiß. Die epische Weite der Kanaren-Insel Fuerteventura bietet für den schlichten Clip zu "Baba" eine perfekte Kulisse. Der Sound stolziert im gemächlichen Tempo daher, Sänger Maurice bekommt tänzelnd optische Unterstützung am Strand.

Den Track garniert im Verlauf eine fette Gitarren-Wand ganz im Stile der alten Ratatat-Alben. Gitarrist Michael Krammer jammt in Pailletten-Hose und weckt Erinnerungen an Glamrock-Zeiten.

Das neue Album live.

Im Februar erschien das vierte Studioalbum "Magic Life" auf dem auch die jetzige Single "Baba" vertreten ist.

Die Bühnenshows der Wiener gelten als legendär. Wer die Jungs live erleben will, hat dazu an folgenden Terminen die Möglichkeit:

26.03.2017 – Zürich, X-Tra

27.03.2017 – Offenbach, Capitol

28.03.2017 – Köln, Palladium

29.03.2017 – Berlin, Columbiahalle (SOLD OUT)

30.03.2017 – München, Zenith

31.03.2017 – Leipzig, Haus Auensee

02.04.2017 – Stuttgart, Im Wizemann (SOLD OUT)

03.04.2017 – Hamburg, Docks (SOLD OUT)

04.04.2017 – Hamburg, Docks

05.05.2017 – Graz, Kasematten (SOLD OUT)

06.05.2017 – Graz, Kasematten (SOLD OUT)

07.05.2017 – Graz, Kasematten (SOLD OUT)

17.05.2017 – Wien, Arena Open Air (SOLD OUT)

18.05.2017 – Wien, Arena Open Air (SOLD OUT)

19.05.2017 – Wien, Arena Open Air (SOLD OUT)

16.08.2017 – St. Pölten, FM4 Frequency Festival

26.08.2017 – Linz, Tabakfabrik Open Air