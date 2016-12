Bilderbuch veröffentlichen den neuen Song aus ihrem kommenden Album "Magic Life".

Wien (mis) - "Erzähl Deinen Mädels Ich Bin Wieder In Der Stadt" heißt der neue Song des kommenden Bilderbuch-Albums "Magic Life", das am 17. Februar erscheint. Nach den Soundexperimenten der Vorabtracks "I ♥ Stress" und "Sweet Love" dürfte die Nummer all denen reinlaufen, die sehnsüchtig auf einen neuen "Schick Schock"-Oberhit gewartet haben. Dabei wiederholen sich die Oberösterreicher jedoch nicht, sondern begeistern wieder mit obskuren Lyrics und Sounds: "Sei nicht sauer meine kleine Grapefruit / ich schmecke immer noch nach Fruitjuice".