Statt mit Tanga-Fotos sorgt sie nun mit Musik für Aufregung: Youtube-Starlet Bibi singt "How It Is (Wap Bap ...)".

Konstanz (mis) - Warum ist "How It Is (Wap Bap ...)" nicht Deutschlands Song-Beitrag zum Eurovision Song Contest am 13. Mai in Kiew? Im Gegensatz zu unserer diesjährigen Teilnehmerin Levina kann Bibi zwar nicht singen, ihren heute veröffentlichten Song muss man aber maximal zur Hälfte gehört haben, und schon klebt einem der lausige Refrain im Ohr. Und dort bleibt er auch. Wap Bap! Nach den ersten Instagram-Stories wuchs unsere Neugierde schon ins Unermessliche, nun ist endlich das Video in voller Länge da, das nach Bibis Worten "nicht mehr normal" ausgefallen ist. Aber urteilt selbst:

Für weit über vier Millionen Abonnenten ist YouTube-Starlet Bibi Heinicke alias Bibi ein unangefochtenes Idol. Seit Jahren betreibt die 24-Jährige in ihrem Bibis Beauty Palace Product Placement auf allerhöchstem Niveau, die Firmen und Markenartikler hecheln ihr hinterher, während die wichtigste Influencerin für ihre Zielgruppe (Mädchen ab 9) mittlerweile Superstars wie Ed Sheeran und One Direction interviewt oder wenigstens trifft.

Kann also nur am Zeitmangel gelegen haben, dass sie erst jetzt als Bibi H. fett ins Musikgeschäft einsteigt. "How It Is (Wap Bap ...)", so sieht es mal aus, und getreu ihrer voll megakrassen Erfolgsmaßstäbe ist der Song bereits heute Morgen auf Platz eins der iTunes-Charts gelandet. Auch ansonsten gilt, was Bibis Freund Julian sagt:

Ist jetzt nur eine Mutmaßung, aber der Erfolg könnte natürlich schon auch ein wenig am Text liegen, der einfach wie aus dem Leben gegriffen ist: "Another week, the same old shit / My troubles gettin' worse / And then I get a bigger hit / cause someone stole my purse" oder noch hinterhältiger: "I get up late / I stub my toe / I've got a few missed calls / I lost my job, I didn't know / and that's not good at all".