Von Miami bis Berlin: Jay und Bey setzen die "On The Run"-Tour nach vier Jahren fort.

Miami (leah) - Nach Schwangerschaft, geregelten Ehekrisen und Album-Veröffentlichungen verkünden Beyonce & Jay-Z die Fortsetzung der "On The Run"-Tour. In Deutschland legt das Musiker-Paar erstmals zwei Stopps ein: In Berlin am 28. Juni und in Köln am 3. Juli.

Der offizielle Vorverkauf startet am 14. März und die Preise für Deutschland liegen je nach Platzwahl zwischen 170 und 320 Euro. Dies dürfte jahrelang wartende Fans aber kaum davon abhalten, das Power-Paar endlich live zu erleben.