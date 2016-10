Die Bluesrock-Veteranin Beth Hart stellt ihr neues Album "Fire On The Floor" in Gänze im Stream zur Verfügung.

Los Angeles (jim) - Lediglich ein Jahr benötigt Beth Hart nach ihrem preisgekrönten "Better Than Home" für ein neues Album. "Fire On The Floor" erscheint am 14.10.2016 und bietet erneut feinsten Bluesrock. Wer ihr neuestes Werk schon vor Release hören möchte, hat nun die Gelegenheit dazu. Ab sofort steht das das gesamte Album zum Stream bereit:

"'Better Than Home' ist eines meiner besten Alben, doch es war auch eine brutale Erfahrung. 'Fire On The Floor' hat mehr Energie und mehr Eier in der Hose. Ich brauchte wirklich einen Ausgleich, ich musste dieses Album machen", so die Musikerin im O-Ton.

Wer die sympathische US-Amerikanerin live sehen will, kann dies an folgenden Terminen tun:

09.11.2016 Essen, Lichtburg

12.05.2017 Leipzig, Haus Auensee

14.05.2017 Berlin, Columbiahalle

16.05.2017 Hamburg, Laeiszhalle

18.05.2017 Hannover, Theater am Aegi

20.05.2017 Baden-Baden, Kurhaus

22.05.2017 Offenbach, Capitol

24.05.2017 Wuppertal, Historische Stadthalle

29.05.2017 München, Circus Krone