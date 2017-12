Die laut.de-Redaktion kürt ihre 30 Lieblingstracks und wildert dabei in mehr musikalischen Genres als je zuvor.

Konschtanz (laut) - Des-pa-ciitooo! Die Frage muss erlaubt sein: Darf man einer Liste der besten Songs des Jahres 2017 trauen, die den allerallererfolgreichsten Song des Jahres verschmäht? Oder anders gefragt:

Spaß beiseite: Das Volk hat bekanntlich noch nie was gerissen, neuerdings haben nicht mal mehr die engsten Mitarbeiter nen Plan. Zumindest lagen die verschiedenen, von 30 laut.de-Autoren umschwirrten Genre-Pole Deutschrap, Metal, Indie und Pop selten so eng beisammen wie dieses Jahr.

Diversität, das können wir offensichtlich. Nur an unseren Latin Pop-Skills arbeiten wir noch. Dafür liefert die Liste eine (vorläufige) Antwort im Bruderzwist Noel vs. Liam. Nächste Woche folgt Teil zwei in unseren Albumcharts. Nun aber viel Vergnügen bei unseren ...

Die Songs des Jahres 2017

Die besten Songs des Jahres 2017 auf laut.fm