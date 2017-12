Tired of old shit? Try some new one. Für diese Künstlerinnen und Künstler ging es in 2017 steil nach oben.

Konstanz (laut) - "You and your mates are experts, you get on my fucking tits", nölten die Sleaford Mods dieses Jahr und holten sich damit den Spitzenplatz unserer besten Alben in 2017. Nölende Experten? Ja, hier! Ein Auge für Newcomer? Ja, hier! Zwar traf man in besagter Liste unserer Lieblingsalben mit Princess Nokia den ersten richtigen Newcomer auf Platz 40 an. Doch das bedeutet nicht, dass wir den Nachwuchs aus den Augen verlieren.

Vielmehr gab es eine ganze Reihe an Künstlern unterschiedlichster musikalischer Couleur, die 2017 ein frisches Debüt oder Videos vorgelegt und uns damit schwer begeistert haben. Wer sich diesen Platz neben Nokia ergattert hat, erfahrt ihr hier. Viel Spaß beim Stöbern, hier kommen ...

... die Newcomer des Jahres 2017