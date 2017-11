Guns N' Roses, Flake, Regener, Bartos, DAF, NoFX, Nick Cave, Prince, Tool, Metallica: Checkt und gewinnt die besten Musikbücher aus 2017.

Konstanz (mis) - 2017 lag das Laptop wieder bei einigen Künstlern griffbereit: Element Of Crime-Sänger Sven Regener nutzte die Pause seiner Band für einen neuen Roman, sofern er nicht seit Jahren die Pausen zwischen seinen Romanen für die Musik nutzt. Sleaford Mods-Shouter Jason Williamson veröffentlichte Kurzgeschichten, Tool-Chef Maynard James Keenan wie auch Johnny Marr und Karl Bartos ihre Autobiografien. Kult-Bands und Kult-Labels erhielten ebenso ihre verdiente Würdigung. Der kurioseste Buchtitel in 2017 dürfte jedoch mit Abstand an die Herren von NoFX gehen: "Die Hepatitis-Badewanne und andere Stories".

Die Musikbücher des Jahres

Wie jedes Jahr haben wir für euch den Musikbuch-Grabbeltisch umgestülpt und die Trüffel vom Torf getrennt. Einige Schmöker könnt ihr auch gewinnen. Viel Spaß beim Stöbern!