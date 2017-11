Ein Jahresrückblick auf die harte Elite. Größen wie Kreator und Converge verteidigen ihren Status, doch der Underground lebt!

Konstanz (mab) - 2017 wird im Metal vor allem als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem Black Sabbath sich von der Bildfläche verabschiedet haben. Mit ihrem letzten Konzert in Birmingham zeigten die Urväter des Genres noch einmal, warum sie auch beinahe 50 Jahre nach ihrem wegweisenden Debütalbum von Jung und Alt abgefeiert werden. Das dazugehörige Livedokument "The End" taucht nur deshalb nicht im folgenden Ranking auf, weil es sich um ein Livealbum handelt.

Die 25 besten Metal-Alben

Auch nach fünf Dekaden Genrehistorie ist die Geschichte des Heavy Metal – in all seinen Spielarten – längst nicht auserzählt. Junge Musiker drängen laufend auf den Plan und verschieben die Grenzen ein bisschen weiter. Und einige Veteranen beweisen, dass auch sie der Szene frische Impulse schenken können, statt sich bloß auf der Leistung der Vergangenheit auszuruhen.

