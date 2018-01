Das Album des Jahres von Sleaford Mods? Wie konnte das passieren? Seht, was die laut.de-Redakteure wirklich gewählt haben. Unverschnitten.

Konstanz (laut) - Alle Jahre wieder basteln wir in der Redaktion nach ausgeklügeltem System höchst mühevoll aus den eingegangenen Einzellisten unserer Autorinnen und Autoren eine gemeinsame zusammen. Mit der ist in aller Regel niemand so richtig einverstanden.

Waaaas? Nix als Konsensmucke! Sleaford Mods ganz oben? Wer hat dieses bocklangweilige Jamiroquai-Album überhaupt gewählt? Und wo zum Teufel bleibt Künstler X und Band Y?

Derlei Mysterien gibt es im Jahr 2017 besonders viele, beteiligten sich mit 44 Teilnehmern tatsächlich mehr Schreiberlinge als jemals zuvor an der Abstimmung. Was die im Einzelnen wirklich gut fanden, wird jetzt schonungslos offenbart. Heute kommt alles ans Licht, keine Vorliebe bleibt privat. Transparenz regiert, in unseren ...

... Jahrescharts der Redakteure