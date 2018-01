Auch 2017 waren unsere Fotografen immer dort zu finden, wo es hoch hergeht: auf Konzerten!

Konstanz (ebi) - Sie sind den Stars ganz nah - im Fotograben. Doch glamourös geht es im Wettbewerb um die besten Schnappschüsse eher selten zu: Die ersten drei Songs ohne Blitz - und dann muss man oft schon wieder raus. Der Alltag unserer Konzertfotografen verläuft meist unspektakulär ...

... außer, man akkreditiert sich z.B. für ein Abschiedskonzert von The Dillinger Escape Plan. Dann kann es schon mal lebensgefährlich zugehen - fürs Equipment: Die meiste Zeit hockte die Journaille in Berlin dicht gedrängt und knieend mit den Händen über dem Kopf im Graben, um nicht Ben Weinmanns Gitarre abzukriegen.

Der springt dazu auch noch gerne ohne Vorwarnung über Fotografen- und Security-Köpfe hinweg ins Publikum, berichtete unser Mann vor Ort: "Definitiv mein bestes Konzert 2017".

Besagte Arbeitsroutine kann aber auch tragische Facetten annehmen: So wurde der Auftritt Linkin Parks auf dem Southside 2017 im Nachhinein unerwartet ihr allerletzter mit Chester Bennington vor deutschen Fans.

Die laut.de-Dudes im Fotograben

Für unser Magazin waren 2017 Lars Krüger, Rainer Keuenhof, Bjørn Jansen, Manuel Berger, Alexander Austel, Alexander Klug, Lothar Schmitt, Andreas Koesler u.a. on the road, in den Clubs und auf Festivals. Eine chronologisch geordnete Liste aller laut.de-Fotogalerien findet ihr an dieser Stelle. Back in 2018!