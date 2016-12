Das Album des Jahres von Nick Cave? Hier seht ihr, was die laut.de-Redakteure wirklich gewählt haben.

Konstanz (laut) - Nach dem deutlichen Sieg von Bilderbuch

im vergangenen Jahr, wurde es 2016 sehr spannend im Rennen um das laut.de-Album des Jahres. Erst auf den letzten Metern setzte sich "Skeleton Tree" von Nick Cave & The Bad Seeds vom Verfolger Kanye West ab. David Bowies "Blackstar" landete auf Rang drei. Bei über 30 an der Wahl beteiligten Autoren liegt es in der Natur der Sache, dass selbst bei einer Top-50-Albumliste viele Liebhaberthemen unberücksichtigt bleiben.

Nicht nur Großkaliber wie Beyonce verfehlten den Sprung in die Liste, auch die neuen Alben von Voodoo Jürgens, Moderat, Angel Olsen, Bob Mould, Ebbot Lundberg, DJ Shadow, Lapsley oder Die Höchste Eisenbahn fanden insgesamt zu wenig Supporter. Viel Spaß beim Stöbern, hier kommen ...

die Jahrescharts der laut.de-Redakteure 2016

