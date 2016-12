Ein maues Rap-Jahr? Die Vorwürfe sind haltlos, sagen die Zahlen: 13 Autoren destillieren aus 90 Vorschlägen 25 Lieblingsplatten.

In da Hood (laut) - Alle Jahre wieder das gleiche Theater. Unverhofft wie immer haben wir schon wieder Dezember. Jahres-Bestelisten-Zeit. Wie immer haben die zotteligen Kollegen von der Hartwurst-Fraktion schon vorgelegt. Wie immer müssen die Kopfnicker jetzt nachziehen, und wie immer herrscht herzliche Uneinigkeit. Um nicht zu sagen: komplettes Unverständnis ob der totalen Geschmacksverirrung der Rap-affinen Mit-Autorenschaft. Alter Vatter, was haben die bloß wieder für einen Scheiß zusammengewählt?! Diesen hier:

Die 25 Lieblings-Hip Hop-Alben 2016

Dreizehn Hip Hop-Schreiber-Feen haben in diesem Jahr mitkrakeelt: "XXX bitte ganz raus. Ungehört 0/5!" "Man sollte mal alle XXX-Hater aus dem Mitarbeiterstamm entfernen. Die können sowieso keine ernstzunehmende Meinung zu irgendwas äußern, denn sie haben Hip Hop nicht verstanden!" "In einem Jahr, in dem es XXX in die Top 25 schaffen, wundert mich GAR NICHTS mehr!" "XXX auf der deutschen Eins finde ich auch ein bisschen schlimm." "Streichkandidat!" "Schnauze!" Immer wieder schön.

Noch etwas anderes ändert sich offenbar nie: Was haben erneut alle darüber gejammert, was für ein unterirdisches Hip Hop-Jahr, insbesondere beim Blick auf Deutschrap, 2016 doch wieder abgegeben haben soll. An der Zahl der zur Debatte stehenden Veröffentlichungen lässt sich diese angeblich lausige Qualität jedenfalls nicht ablesen: Satte neunzig Vorschläge, Alben wie Mixtapes gingen ein, darunter fast die Hälfte deutschsprachig. Siehe: War doch wieder gar nicht sooo kacke - und für jeden mindestens ein Herzlieblingsstück dabei. Die Vorwürfe sind haltlos: 2016 ist ein Ehrenjahr.