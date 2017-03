Wen schon erschütterte, welche Platten bereits zwei Dekaden auf dem Buckel haben, halte sich fest: Diese Jubilare feiern heuer Dreißigjähriges.

Konstanz (laut) - Falls ihr sie noch immer auf der Nase habt: Behaltet die Nostalgiebrillen gleich auf. Der Erfolg unserer Liste vom vergangenen Freitag zeigt: Das Ende dieser Fahnenstange haben wir noch nicht erreicht, da geht noch mehr.

Nachdem wir in der letzten Woche zwanzig Platten gefeiert haben, die 2017 ihr zwanzigjähriges Erscheinungs-Jubiläum feierten, blicken wir nun noch eine Dekade weiter zurück in die Vergangenheit. Bitteschön, happy Releaseday allerseits:

30 Alben, die dieses Jahr 30 werden

Platten aus dem Jahr 1987 zusammenzutragen, fiel uns erschreckend leicht. Noch ein gutes Stück greiser als beim letzten Mal kommen wir uns jetzt allerdings vor, wenn wir uns noch genau an den Moment erinnern können, in dem wir das brandneue Pet Shop Boys-Album - "Actually" - erstanden haben. Oder an die Entrüstung, mit der wir die neue Pink Floyd - "A Momentary Lapse Of Reason" - am liebsten in den Plattenladen zurückgetragen hätten ... Himmel, was sind wir alle alt!