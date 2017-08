Auf dem Weg nach Minnesota macht die Band Pause - und fährt ohne Schlagzeuger weiter.

St. Paul (ynk) - "Verdammt, wir haben Richard in North Dakota vergessen. Kann jemand ein Held sein und ihn irgendwie nacht St. Paul, Minnesota mitnehmen? Der Gig steht auf der Kippe!"

Dieser denkwürdige Tweet entstand im Rahmen einer eher lustigen Bandstory: Auf einem Zwischenstop in einem Walmart irgendwo in North Dakota blieb Belle and Sebastian-Drummer Richard Colburn unbemerkt zurück. Da er allerdings sein Handy nicht bei sich hatte, konnte er seine Bandkollegen nicht informieren.

Diese legten sich derweil im Tourbus direkt schlafen, so dass keinem auffiel, dass die Gruppe nicht vollzählig weitergefahren war. Erst am Zielort, einige Stunden entfernt, bemerkte die Entourage die Misere.

Glücklicherweise fand sich tatsächlich ein freundlicher Fahrer, der Colburn zum nächstgelegenen Flughafen in Bismarck brachte - der Gig konnte stattfinden. Dennoch, diese Geschichte dürfte die Band wohl noch eine Weile begleiten.