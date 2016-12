Ein Spaghetti-Western live auf der Bühne: Bela über "Sartana - noch warm und schon Sand drauf".

Berlin (mbr) - Film-Afficionado und Popkultur-Kenner Bela B hat ein neues Projekt: Vor kurzem feierte sein Hörspiel "Sartana - noch warm und schon Sand drauf" Live-Premiere, bevor die Tour 2017 weiter geht. Das auf Doppel-CD im Hörverlag erschienene Stück ist für die Bühne als "Hörspiel-Konzert" konzipiert.

Bela gilt als ausgewiesener Spaghetti-Western-Fan und hat sich nach reiflicher Überlegung für den vergleichsweise unbekannten Streifen von 1970 entschieden, wie er uns im Interview erzählt: "Alleine wegen des irrsinnigen Titels, der wiederum aus der Synchronfassung von Rainer Brandt stammt. Ursprünglich wollten Regisseur Leo Koppelmann und ich etwas Bekannteres wie 'Für eine Handvoll Dollar' nehmen. Wir sind aber relativ schnell drauf gekommen, dass man für die wirklichen Perlen des Genres Spaghettiwestern etwas aus der zweiten Reihe nehmen muss."

"Je billiger, desto besser"

Neben dem Die Ärzte-Drummer wirken an dem Projekt noch die Sängerin Peta Devlin (Die Braut haut ins Auge), Geräuschakrobat Stefan Kaminski, Belas Band Smokestack Lightnin' und als Special Guest Oliver Rohrbeck mit, bekannt vor allem als Kinder-Hörspielsprecher (Fünf Freunde, Die drei ???).

Im Gespräch nennt Bela einige Beweggründe für seine innige Liebe zum Genre Spaghetti-Western, zum Beispiel die niedrigen Produktionskosten: "Je billiger die Filme, desto mehr musste man mit der Handlung überraschen. Es gibt Italo-Western, in denen kein Pferd vorkommt – das sind Dinge, die mich sehr erfreuen." Auch Bela Bs neues Album "Bastard", das im Februar erscheint, ist musikalisch eng mit dem Hörspiel-Projekt verwoben. Als ersten Eindruck erhalten Vorbesteller bereits jetzt den neuen Song "Der Dreck von Indian Creek".

