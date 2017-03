Die ICP-Version von X-tinas Hit-Ballade ist zwar schon fünf Jahre alt. Ein Video haben sie dem Track aber erst jetzt angedeihen lassen.

Detroit (dani) - Och, warum einem Song nicht einmal fünf Jahre später ein Video hinterherschieben? Wie so vieles andere machen das die Herren Violent J und Shaggy 2 Dope von der Insane Clown Posse einfach. Christina Aguileras "Beautiful" haben sie schon vor geraumer Zeit durch den Wolf gedreht. Ihre Version "Indestructible" fand sich auf der Bonusplatte "Smothered, Covered & Chunked", die 2012 der roten "Mighty Death Pop!"-Edition beilag. Jetzt, "Surprise!", also auch im Video. "Enjoy the Freshness", wünschen die Clowns.

ICP und Christina Aguilera gehen nicht zusammen? Das glauben doch auch wieder nur die, die die Finger ganz feste in den Ohren haben. Denen sag' ichs mit Shaggy: "Fuck off!" "Beautiful", einst geschrieben von Linda Perry, birgt eine für eine Schmusepop-Ballade ungewohnt tiefgehende Botschaft und entwickelte sich deshalb zu einer wahren Hymne nicht nur der LBGT-Bewegung, sondern all derer, die sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen. Ein Platz, an dem sich die Juggalo-Gemeinde der Wicked Clowns seit jeher aufhält. Passt also bestens. Bitteschön, with much motherfuckin' clown love":

Juggalo March on Washington

Am 16. September übrigens marschieren Juggalos und Juggalettes gen Washington, "um ein klares Statement abzugeben, was wir sind und was nicht". In der Vergangenheit regelmäßig ausgegrenzt, von Behördenseite als Gang deklariert und entsprechend drangsaliert, soll die selbstredend auch von der Insane Clown Posse angestoßene Großdemonstration das Bild, das die Öffentlichkeit von ihrer Fangemeinde hat, gerade rücken:

"An diesem Tag muss die Juggalo-Familie erstrahlen und Amerika und der Welt zeigen, das wir keine Gang sind, kein öffentliches Ärgernis, keine Sekte, nichts von alledem, das sie uns über die Jahre anzuhängen versuchten. Wir müssen zeigen, dass wir wirklich und wahrhaftig eine Familie sind, geeint von der geteilten Liebe für Musik und Gemeinschaft. Wir helfen und unterstützen einander wie keine andere sogenannte 'Fanbase' in der Geschichte der Popkultur. Wir teilen unser Essen und unser Wasser mit denen, die hungrig oder durstig sind. Wir stehen einander im Kummer und schwierigen Zeiten bei, und wir feiern zusammen in Zeiten des Triumphs. Wir mögen vielleicht Außenseiter sein, Eigenbrötler, Spinner, die Underdogs in der Mainstream-Welt, aber genau darauf haben wir unsere eigene Welt aufgebaut - errichtet auf einem felsenfesten Fundament aus Gemeinschaft, Kreativität, Spaß und Liebe."