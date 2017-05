2017 wird ein Beatsteaks-Jahr: Hört vier neue Songs aus dem Studioalbum "Yours".

Berlin (mis) - In den sozialen Medien hatte sich gestern schon angekündigt, dass etwas im Busch ist. Warum sonst sollten sich die Beatsteaks per Live-Stream aus dem Yak-Gehege des Cottbusser Zoos bei ihren Fans melden? Nun wissen wir es: Gleich zwei neue Songs des kommenden Albums "Yours" mit dazugehörigen Videos sind online. Während "40 Degrees" als wieder mal verdammt eingängiger Beatsteaks-Singalong durchgeht, klingt "I Do", als würden Arnims Jungs einen The Kills-Song in einer Reggae-Version nachspielen. Die Clips sind auch recht funny ausgefallen:

Obendrein wurden zwei weitere neue Songs, "Sucker Punch" und "Hate To Love" mit Jamie T, an Streaming-Portale weiter gegeben. Ob diese auch auf dem neuen Album landen, ist nicht bekannt. Drei Jahre nach ihrer selbstbetitelten "Beatsteaks"-Platte erscheint "Yours" am 1. September und ist ab sofort vorbestellbar. Die Berliner haben ein Jahr lang an "Yours" gearbeitet. Laut Sänger Arnim Teutoburg-Weiss darf man eine Art Mixtape erwarten: "Alles hat sich vielseitiger und experimenteller angefühlt. Wenn man früher Mixtapes aufgenommen hat, klang ja auch nicht jeder Song gleich."

Und warum ein Yak-Gehege? Deshalb: