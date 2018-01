Bausa und sein Team bringen uns statt "Back To The Future" Forward To The Past.

Bietigheim (leah) - Bausa veröffentlicht sein neues Video mit der Vorabwarnung: "Das folgende Musikvideo enthält Szenen, die nichts mit Rap zu tun haben. Auch der Song hat nichts mit Rap zu tun."

Ein weiterer Pop-Song also, nur diesmal reist der Charts-König musikalisch und visuell in die 80er zurück. "FML" steht hier für "Fick My Life" und wird von Bausa für den Ohrwurm-Effekt in der Hook wiederholt. Wie in den vergangenen Singles geht es in "FML" um eine Frau, für die Bausa schwärmt.

Trotz übertriebener Mode, viel Aufwand und deutlicher Anlehnungen an "Zurück In Die Zukunft" wirkt das Video nicht, als wäre es ein Original der 80er. Eine authentischere Inszenierung sahen wir letztes Jahr von Yung Hurn und der Love Hotel Band mit "Diamant".