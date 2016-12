Ein Deal beim Plattenlabel des legendären Unternehmens für Gitarrenverstärker? Machbar.

Worldwide (laut) - "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem legendären Emergenza, eine der wichtigsten Plattformen, um neue und aufstrebende Talente zu entdecken."

So hört sich das an, wenn Steve Tannett, Manager beim frisch gegründeten Londoner Label Marshall Records, seine neue Kooperation mit dem weltweit größten Band-Contest ankündigt. Marshall Records ist ein Ableger des legendären britischen Herstellers von Gitarrenverstärkern, Lautsprecherboxen, Effektgeräten etc.

Für alle Bands, die teilnehmen, bedeutet die Partnerschaft konkret: Eure Chance auf einen Plattenvertrag ist hiermit gestiegen!

Erst anmelden, dann der Plattenvertrag ...

Dafür müsst ihr allerdings beim Wettbewerb angemeldet sein. Denn ganz im Sinne des umfangreichen Emergenza-Förderkonzepts hat sich Marshall Records auf die Fahnen geschrieben, Talente frühzeitig zu erkennen, aufzubauen und zu fördern. Und so wird von nun an jeder Emergenza-Gig automatisch zum Showcase bzw. die Emergenza-Manager vor Ort zu Talentscouts für die Plattenfirma.

Dem Sieger des Weltfinales, das beim Taubertal Festival im August 2017 ausgetragen wird, bietet Marshall Records auf jeden Fall einen Vertrag an. Aber auch alle anderen Teilnehmer bleiben, wie gesagt, potentielle Signing-Kandidaten.

Die Emergenza-Vorrundenkonzerte laufen zwar seit Ende September, aber wer sich noch bis Ende des Jahres anmeldet, ist diese Saison auf jeden Fall noch mit im Boot. Gleichwohl könnt ihr euch natürlich ganzjährig anmelden. Details und weitere Infos gibts auf der Emergenza-Seite.