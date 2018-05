Da sind sie wieder, die Backstreet Boys. Im Gepäck haben sie eine neue Single, das Album ist auch schon in der Pipeleine.

(alc) - So richtig weg waren sie ja nie, aber die Omnipräsenz der Neunziger haben die Backstreet Boys schon seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt bringen die fünf gereiften Herrschaften ziemlich überraschend eine neue Single an den Start.

"Don't Go Breaking My Heart" wartet mit allem auf, was man von den ehemaligen Lou Pearlman-Schützlingen erwartet: Zeitgemäße Synthie-Beats, polierte Stimmen und eine eingängige Hook. Im Video hampelt das Quintett in bewährt synchroner Manier über die Bühne, Händefuchteln und pathetische Gesten inklusive. Alles wie gehabt also.