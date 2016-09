MacGyver oder Michael Knight? Bel-Air oder Zamunda? He- oder Superman? B-Tight kennt kein "oder", er feiert sie alle. Nur die Barbie taugt nix.

Berlin (dani) - B-Tight drückt in seinem Clip zu "Wenn Ich Groß Bin", zu finden auf seinem im Januar erschienenen Album "Born 2 B-Tight", die richtigen Knöpfe einer ganzen Generation. "Kein typisches Hip Hop-Video", warnt er vor, "aber sicher was für alle, die TV- und Serienjunks in den 90ern waren."

Oh, so wahr! In seinen Kinderträumen schlüpfte Klein-Bobby in die Strumpfhosen von Superman und dem Roten Blitz, stieg als Bret 'The Hitman' Hart in den Wrestlingring, schwang He-Mans Schwert und gab den Prinzen, wahlweise von Zamunda oder Bel-Air. Der gar nicht mehr so kleine Bobby zieht all diese Kostüme nun noch einmal an. Nostalgie, Baby!