Als kleinen Appetizer für sein neues Album spielt B-Tight seinen Hit "Der Neger" neu ein. Mit dabei: Smoky, Sido, Plusmacher, Estikay und Nura.

Palm Springs, Kalifornien (jim) - B-Tight befindet sich im Arbeitsmodus. Nach dem diesjährigen "Born 2 B-Tight" kündigt der in den USA geborene Rapper mit "Wer Hat Das Gras Weggeraucht?" schon ein neues Album an. Etwas Hörbares gibt es in Form des Titeltracks, einer Neuauflage seines 2001er Hits "Der Neger". Gutes altes Aggro Berlin-Feeling kommt auf, wenn Bobby und Sido zusammen rappen. Dazu gesellen sich Nura von SXTN, Smoky, Plusmacher und Sido-Schützling Estikay.

Das prekäre Wort "Neger" fällt nicht mehr so oft, denn die Rapper beantworten die Frage des Albums einfach mit ihrem Namen. "Wer Hat Das Gras Weggeraucht?" erscheint am 3.02.2017