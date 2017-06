Die Skandal-Rapperin haut gleich zwei Versionen ihres neuen Songs "Escapades" raus.

Harlem (luc) - Die Rapperin und Sängerin Azealia Banks veröffentlicht den neuen Track "Escapades", und bietet ihn direkt in zwei verschiedenen Versionen an - eine davon steht zum kostenlosen Download bereit.

"Escapades" baut auf einer Mischung aus Deep House und leichten Disco-Einflüssen auf und zeigt Banks in den Vocals von ihrer besten Seite. Ein bisschen erinnert das Soundgerüst auch an die goldenen Zeiten von Acts wie Inner City.

"Escapades" kommt im 'Stereo-Mix' und im '48k Monitor Mix', die Unterschiede sind nicht wirklich gravierend, wobei der letztere Mix leiser abgemischt ist, dafür aber prominentere Bässe vorweist.

Harlems größte Meckertante sorgt eigentlich rund um die Uhr für Schlagzeilen, bei denen man sich schon lange nicht mehr sicher ist, ob man Lachen oder Weinen soll. Beispielsweise bannte man die Rapperin Anfang des Jahres von Facebook, nachdem sie sich mit der gesamten brasilianischen Nation anlegte und diese als "Dritte-Welt-Freaks" bezeichnete.

Wenn Mrs. Banks nicht gerade meckert, feilt sie an dem letzten Schliff ihres neuen Mixtapes "Fantasea II: The Second Wave". Ein Release-Datum ist bisher nicht bekannt.