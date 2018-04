Die Angehörigen des Musikers wenden sich mit einem emotionalen Statement erstmals an die Öffentlichkeit.

Stockholm (emi) - Es war ein Schock für viele Fans, als DJ Avicii vor einer Woche tot in seinem Hotelzimmer im Oman aufgefunden wurde. Bisher schwieg die Polizei zur Todesursache, schloss ein Tötungsdelikt jedoch aus. Aviciis Familie veröffentlichte nun einen weiteren emotionalen Brief:

"Unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche Künstlerseele, die sich immer mit großen, existentiellen Fragen herumgeschlagen hat.

Ein überambitionierter Perfektionist, der viel reiste, hart arbeitete und dadurch unter extremen Stress stand.

Als er aufhörte, auf Tournee zu gehen, wollte er wieder ein Gleichgewicht in seinem Leben finden, um glücklich zu sein und das zu machen, was er am meisten liebte - Musik.

Er kämpfte mit Gedanken über den Sinn, das Leben, das Glück. Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden.

Tim war nicht für die Geschäfts-Maschinerie gemacht, in der er landete, er war ein sensibler Junge, der seine Fans liebte und das Rampenlicht scheute.

Tim, du wirst für immer geliebt und vermisst werden. Wir werden dich und deine Musik immer in unseren Erinnerungen an dich weitertragen.

Wir lieben dich.

Die Tim Bergling Familie"

----------

Menschen, die unter Depressionen leiden und Suizidgedanken haben, finden bei der Telefonseelsorge online oder telefonisch unter den kostenlosen Hotlines 0800-1110111 und 0800-1110222 Telefonseelsorge rund um die Uhr Hilfe. Die Beratungsgespräche finden anonym und vertraulich statt.

Angehörige, die eine nahestehende Person durch Suizid verloren haben, können sich an den AGUS-Verein wenden. Der Verein bietet Beratung und Informationen an und organisiert bundesweite Selbsthilfegruppen.

----------