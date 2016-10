Anlässlich der Ankündigung der "Feathers & Flesh"-Tour gibts einen aktuellen Clip.

Im Fabelwald (jim) - Avatar lassen es bald derbst krachen, auf ihrer "Feathers & Flesh"-Tour geht es quer durch Europa. Ein neues Video zum Song "Night Never Ending" flankiert die Ankündigung.

Darin wird verzweifelt ein Mädchen gesucht, das einer okkultistischen Bande zum Opfer fällt und tot in einem Fluss treibt. Am Ende grinst der Frontmann Johannes Eckström frech frivol in die Kamera.

Die Melodic-Death-Metal Band kommt auch nach Deutschland:

08.12, Ludwigsburg, Rockfabrik

09.12, Munich, Backstage Club

10.12, Berlin, Musik & Frieden

11.12, Hamburg, Logo

12.12, Bochum, Rockpalast