Während Kollegah den 'Mainstream-Medien' den Kampf ansagt, sucht Farid Bang den Dialog.

Düsseldorf (leah) - Kollegah und Farid Bang beherrschen derzeit mit ihren Grenzüberschreitungen auf dem in JBG3-Album die Schlagzeilen. Sie werden von Medien teilweise hart kritisiert, und selbst ein Ausschluss von der Echo-Verleihung scheint nicht ausgeschlossen.

Die Bild-Zeitung, die mit einer unbeschreiblichen Lust in diesem Thema wühlt, veröffentlicht Artikel mit Headlines wie "Entsetzen über Rapper Kollegah und Farid Bang". In genanntem Artikel sammeln sie Reaktionen von Auschwitz-Überlebenden auf die Echo-Nominierung und den JBG3-Song "0815".

Dabei kam neben dem Sprecher des Bundesweiten Auschwitzkomitees auch Esther Bejarano, eine Überlebende, zu Wort. Ihrer Meinung nach wissen die Jungs nicht viel über Auschwitz. Sie sei bereit, den Künstlern wie auch dem Publikum zu erklären, wie schmerzhaft solche Zeilen für die Betroffenen sein können.

Farid Bang hat darauf umgehend auf Facebook reagiert. Er entschuldigte sich und bat Esther um ein Song-Feature.

Dass er das bekommt, ist eher unwahrscheinlich. Frau Bejerano gilt zwar als Musikerin, bewegt sich aber in einer ganz anderen Hip Hop-Ecke. Gemeinsam mit der linken Rapgruppe Microphone Mafia schreibt sie Texte über Faschismus und Freiheit.

Guter Idiot, Schlechter Idiot

Während der Banger den Frieden sucht, prophezeit Kollegah einen Krieg zwischen den "Mainstream-Medien" und dem JBG-Team. Fast neun Minuten dauert die Ansage vom Boss in einem am Freitag veröffentlichten Video. Zu heroischer Hintergrundmusik erzählt er, wie sich die Sicht der RTL-ähnlichen Medien auf ihn verändert hat: Seit "King" wollten sie ihn und Farid ständig in Shows, beispielsweise als DSDS-Juroren. Doch seit den JBG3-Skandalen arbeiten sie demnach gegen das Duo.

Kolle bezeichnet die Medienberichte über den Echo-Vorfall und die JBG3-Texte als Zensur und beschuldigt verschiedene Portale der Volksverdummung. Bevor im Video wütende Nachrichten von Fans an RTL und Bild eingespielt werden, verspricht der Alpha Musik Empire-Kopf einen Kampf zwischen dem BossBanger-Duo und der Medienwelt. Selbstverständlich ist sich der Düsseldorfer bereits des Sieges sicher.