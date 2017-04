Musiker wie die Antilopen Gang, Sokee, Die Sterne und The Notwist solidarisieren sich mit dem inhaftierten Journalisten.

Berlin (kil) - Im Rahmen des Internationalen Tags der Pressefreiheit vereinen sich mehr als ein Dutzend Musiker und Prominente, um Partei für den in der Türkei inhaftieren Journalisten Deniz Yücel zu ergreifen. Am 3. Mai protestieren sie, laut einer gestern veröffentlichten Meldung auf der 'Free Deniz'-Facebook- Seite, in Berlin für die Freiheit des Reporters.

Das Solidaritätskonzert für den inhaftierten Welt-Korrespondenten versammelt ein musikalisch breit gefächertes Programm. Die Antilopen und Sookee, schon immer für politischen Rap bekannt, spielen genauso wie der Diskurs-Popper Peter Licht, die Hamburger-Schule Veteranen Die Sterne und die Franken von The Notwist.

Unter dem Motto "Auf die Presse" beginnt die Veranstaltung mit einer Eröffnungsrede des Moderators Michel Friedmann. Alt-Rocker Udo Lindenberg sowie heute-Show Gastgeber Oliver Welke komplettieren per Videobotschaft den traurigen Anlass.

Bild und taz gemeinsam für die Pressefreiheit

Die Veranstaltung erfährt auch eine breite mediale Unterstützung. Sowohl die Bild-'Zeitung' wie auch die taz, für die Yücel in der Vergangenheit schrieb, solidarisieren sich mit dem Reporter.

Deniz Yücel sitzt bereits mehr als zwei Monate in türkischer U-Haft. Dem Korrespondent wird von Seiten der Türkei Terror-Propaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Die türkische Regierung verweigert bisher die Auslieferung. Mit der Protest-Aktion soll auch auf die weltweit inhaftierten Journalisten hingewiesen werden.