Knetmännchen leiden Höllen-Qualen: Der dritte Appetizer auf das Album-Comeback der Post-Hardcore-Legende ist da.

El Paso (kil) - Nach "Governed by Contagious" und "Incurably Innocent" entlässt die texanische Band At The Drive In mit "Hostage Stamps" bereits den dritten neuen Track vorab ins Netz. Das verschrobene Stop-Motion-Video gerät äußerst morbide. Knetmännchen leiden Höllen-Qualen. Im Hintergrund entwickeln währenddessen graue Männer immer neue, perverse Folter-Methoden. Der wütende Vortrag der Amerikaner ergänzt die beklemmende Stimmung des Videos. Die Drums wirbeln und Sänger Cedric Bixler-Zavala knallt seine ganz eigene Version von Screamo über den sperrigen Sound.

Das neue Studioalbum "in·ter a·li·a" erscheint am 5. Mai. Die bisher veröffentlichten Tracks lassen keine krasse musikalische Veränderung erkennen. Vor 17 Jahren erschien das letzte Lebenszeichen der Post-Hardcore-Crew mit dem legendären "Relationship Of Command". Live sind die Amis fast nur im Festivalkontext zu erleben. Die Show in München ist eines der wenigen Hallenkonzerte.

15.-17.08. A-St. Pölten, FM4 FrequencyFestival

18.-20.08. NL-Biddinghuizen, Lowlands Festival

23.08. München, Zenith

25.08. F-Saint Cloud, Rock En Seine