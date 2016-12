Die Post-Hardcore Band meldet sich mit "Governed by Contagious" zurück.

El Paso (pabi) - Die Post-Hardcore Band At The Drive-In aus Texas meldet sich sechzehn Jahre nach ihrer letzten LP "Relationship of Command" mit dem neuen Song "Governed By Contagions" zurück und gibt gleich mal ordentlich Gas. Scheint ganz so, als hätte die Pause der Band gut getan.

Das Video zum Song ist als Collage gestaltet und zeigt dystopisch-urbane Motive.

Den Track könnt ihr euch kostenlos auf der Webseite der Band herunterladen.