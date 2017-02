Nägel mit Köpfen, der zweite neue Track nach 16 Jahren kündigt das neue Studioalbum an.

El Paso (ebi) - Am 5. Mai ist es dann soweit: "in · ter a · li · a" steht in den Läden. Ja, richtig gelesen. Brandneues Full Length-Material der fast wieder in Urbesetzung reunierten At The Drive-In - genauer ihr erstes Studioalbum seit 17 Jahren.

Die frohe Kunde begleitet - nach "Governed By Contagious" im vergangenen Dezember - nun der zweite neue Track namens "Incurably Innocent", der kompakt und gewohnt hyperaktiv hinlangt wie der erste Vorbote, sich aber etwas eingängiger gibt. "Es geht um sexuellen Missbrauch und die Kraft, es endlich auszusprechen", erklärt Sänger Cedric Bixler-Zavala.

Beide Songs versprechen jedenfalls ein gutes Alternative-Album. Die Platte erscheint bei Rise Records und kann bereits vorbestellt werden. Das Artwork steht ebenfalls:

Die dazugehörige Trackliste lautet wie folgt:

No Wolf Like The Present

Continuum

Tilting At The Univendor

Governed By Contagions

Pendulum In A Peasant Dress

Incurably Innocent

Call Broken Arrow

Holtzclaw

Torrentially Cutshaw

Ghost-tape No.9

Hostage Stamps’

Ab März spielen At The Drive-In erst mal ausgiebig in den USA, im Sommer setzen sie dann auch nach Europa über.