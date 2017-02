Ariana Grande posiert in sexy Daunenjacke, während Menschen aller Altersklassen den Geschlechtsakt vollziehen. Future sitzt nur im Büro.

Los Angeles (ana) - Mal wieder ein Lied über Sex. Pop-Trulla Ariana Grande lässt sich mit Rapper Future darüber aus, dass sie jeden Tag könnten. Passenderweise heißt der Song "Everyday" und erschien bereits im vergangenen Jahr auf Grandes Album "Dangerous Woman".

Im jetzt erschienenen Bewegtbild präsentiert sich die Sängerin in High Heels, Jeans und viel zu großer Daunenjacke von Papa, während sie lasziv in die Kamera zu schauen versucht. Leider lenkt die Mickey Mouse-Frisur etwas ab. Nebenbei versuchen Menschen jeglichen Alters, Gewichts und Hautfarbe den Paarungsakt an möglichst unpassenden Orten zu vollziehen. Und weil Future wahrscheinlich schon immer mal wissen wollte, wie es so in einem Großraumbüro aussieht, ist er eben auch dabei.