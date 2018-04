Ariana versucht, den Anschlag von Manchester hinter sich zu lassen und wendet sich wieder der Musik zu.

Los Angeles (emi) - Ariana Grande ist zurück mit der ersten Single seit dem Anschlag auf ihr Konzert in Manchester im Mai 2017. Ein Selbstmordattentäter hatte im Foyer der Konzerthalle eine Bombe gezündet, 22 Besucher sind dabei ums Leben gekommen.

"Ain't got no tears left to cry", singt Ari in ihrem neuen Song. "So I'm loving, I'm living, I'm picking it up."

Das Video von Regisseur Dave Meyers zeigt eine auf dem Kopf stehende Welt, aber auch einen Lichtblick am Ende der Dunkelheit. Zum Schluss fliegt eine Biene durch das Bild, das Symbol für Manchester, das von vielen nach dem Anschlag als Zeichen der Solidarität genutzt wurde.

Mit dem Release von "No Tears Left To Cry" belebt die Sängerin ihre Social Media-Kanäle wieder, der Song soll gleichzeitig die erste Auskopplung aus ihrem kommenden Album sein.