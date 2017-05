Die Sängerin kehrt am Sonntag mit prominenten Gästen nach Manchester zurück.

Manchester (luc) - 'One Love Manchester' - unter diesem Motto kehrt Ariana Grande mit prominenten Gästen nach Manchester zurück. Am kommenden Sonntag gibt sie ein Benefizkonzert zugunsten der Opfer des Terroranschlags auf ihrem Konzert in der Manchester Arena vergangene Woche, wo 22 Menschen ihr Leben verloren haben. "Wir lassen den Hass nicht gewinnen", so Ariana, die mit zahlreichen Gästen auf dem Kricket-Platz von Old Trafford auftreten wird.

Miley Cyrus, Coldplay, Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell, Take That, Usher u.a. werden die Sängerin dabei unterstützen. Der gesamte Erlös des Konzerts geht an die Familien und Hinterbliebenen der Opfer. Dafür wurde extra der 'We Love Manchester Emergency Fund' in Partnerschaft mit dem britischen Roten Kreuz und dem Stadtrat von Manchester ins Leben gerufen.

Ariana: "Dürfen uns nicht unterkriegen lassen"

Kostenlose Tickets gibt es für Fans, die am Tag des Anschlags bei ihrer Show anwesend waren, teilte Grande außerdem mit. In einem offenen Brief schrieb die Sängerin: "Mein Herz, meine Gebete und tiefstes Mitgefühl sind bei den Opfern und Familien der Betroffenen des Manchester-Anschlags. Es gibt nichts, das ich oder andere tun können, um den Schmerz zu lindern. Trotzdem gebe ich euch meine Hand, mein Herz und alles was in meiner Macht steht, wenn ihr Hilfe benötigt. Das einzige, was wir jetzt tun können, ist, uns davon nicht unterkriegen zu lassen [...]".

"Musik ist da, um uns zu heilen, um Menschen zusammenzubringen, um uns glücklich zu machen," so Ariana weiter. Nach dem Anschlag hatte sie ihre 'Dangerous Woman'-Tour abgebrochen. Das Benefizkonzert sei aber nun "eine Möglichkeit, mit vielen Menschen die Dinge zu feiern, die uns vereinen - Musik, Menschlichkeit, und der Wille, anderen zu helfen".

Liveübertragung des Konzerts

Das Konzert wird am 4. Juni live übertragen, unter anderem auf den britischen Sendern BBC One und BBC Radio. Die Veranstalter erwarten Einnahmen in Höhe von mindestens zwei Millionen Pfund. In der laufenden Spendenaktion kamen bisher rund sechs Millionen britische Pfund zusammen. Auch Liam Gallagher hatte gestern im ausverkauften O2 Ritz zugunsten der Opfer des Anschlags gespielt - sein erstes Solokonzert überhaupt.